Weißer Rauch in Lafnitz - Trainer Semlic bleibt!

Die Bilanz des 37-Jährigen kann sich sehen lassen: 16 seiner 33 Spiele in der Zweiten Liga gewann er, achtmal spielte man Remis. Und in dieser Saison stehen seine Lafnitzer sensationell an der Spitze. Der Vorsprung auf Liefering (spielt zeitgleich beim GAK) könnte heute mit einem Sieg gegen Rapid II sogar noch weiter anwachsen.