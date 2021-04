Pärchen nach Ladendiebstahl von Polizei erwischt

Kurz nachdem ein Pärchen in Graz aus einem Geschäft Parfüm gestohlen hatten, wurden die beiden im Zuge einer Fahndung von der Polizei erwischt. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht zum ersten Mal zugeschlagen hatte, sondern auch für weitere Diebstähle in der Grazer Umgebung in Frage kommt. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, seine Freundin wurde auf freiem Fuß angezeigt.