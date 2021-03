Traumstart! Bulle Turner war schon in Meister-Form

„Sie sind schlagbar!“

Einen Raketenstart legte auch der UBSC Graz in Gmunden hin - 14:4! Wer aber einen geschockten Leader erwartete, der irrte. Die Swans kamen zurück - und dank der höheren Rotation bei den Hausherren hatten wacker spielende Grazer, die fast durchgehend die gleichen fünf Mann am Parkett rennen ließen, am Ende nicht mehr genug im Tank, um dem Favoriten ein Bein zu stellen. Sam Daniel (starke 24 Punkte) und Co. haben aber bewiesen, dass sie dem Top-Klub was anhaben können. „Gmunden ist für uns nicht unschlagbar!“, so UBSC-Sportchef Karl Sommer.