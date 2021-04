Neun Schmuggel-Welpen in Lkw entdeckt und gerettet

Der illegale Handel mit Hundewelpen quer durch Europa reißt nicht ab. Am Wochenende fischte der Zoll bei Kufstein (Tirol) einen polnischen Kleinlaster aus dem Verkehr. An Bord: Neun Hündchen - vom Chihuahua bis zur Bulldogge. Während der Lenker Strafen bezahlen musste, bleiben die Hunde in Tirol.