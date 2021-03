Sanierung soll Gewalt in Grazer Karlau entschärfen

Rund 400 Häftlinge in Österreich wurden, wie berichtet, zu Gewalt hinter Gittern befragt. 72 Prozent gaben an, bereits Opfer geworden zu sein. Überbelegung in den Zellen soll einer der Hauptgründe dafür sein. Josef Mock, Anstaltsleiter der Grazer Karlau, pflichtet dem bei – und wünscht sich künftig Einzelunterbringung.