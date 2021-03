Auf A12: Alko-Lenker fuhr auf Kleintransporter auf

Gegen 13:13 Uhr lenkte der 56-Jährige seinen Kleintransporter auf der A12 in Richtung Deutschland. „Im Gemeindegebiet von Langkampfen wollte er bei der Ausfahrt in Kufstein Süd die Autobahn verlassen und reihte sich auf der rechten Fahrspur ein, als ihm plötzlich ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Weißrusse mit dem LKW hinten auffuhr“, heißt es von den Beamten. Durch die Wucht des Anpralls geriet der Kleintransporter ins Schleudern und kippte auf die Seite. In weiterer Folge schlittere er in Richtung Pannenstreifen und kam dort an der Leitschiene auf den Rädern zum Stillstand.