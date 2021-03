Neue Schindeln für die Kirche in Volders

Nichts mehr im Land als Kirchen möchte man fast glauben – und ja, um den Glauben geht es auch. Aber nicht nur, denn ganz gleich ob gotisch oder barock, es handelt sich auch um architektonische Kunstwerke, um Denkmäler, um Geburtsorte so manch künstlerischen Meisterwerkes. Und natürlich bieten die Gotteshäuser den Gläubigen Asyl der Stille, des Gebets, der Hoffnung. Ein Zufluchtsort in einer Zeit, wo Zufluchtsorte kaum mehr existieren, wo eine Flucht meist ohne ein Ankommen auskommen muss. Umso wichtiger ist es, dass diese sakralen Orte bewahrt werden – so wie die Kirchengemeinschaft Volders zurzeit alles daran setzt.