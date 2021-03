Sechste Auflage von Kitzbüheler Führungsforum

Denn das lautet kurz und knapp: „Krise? Chance!“ Wie Veranstalter Christian Blaschke weiß, ist es für viele Menschen nicht leicht, in jeder Krise eine Chance zu sehen. „Doch großes Wachstum und überdurchschnittliche Weiterentwicklung ist in der Vergangenheit nur in und nach Krisen möglich gewesen.“ Es gebe keinen Grund, warum es dieses Mal anders sein sollte.