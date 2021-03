Junge Männer lernen Gefühl für die Mauer

„Stein ist nicht gleich Stein“, fasst Lucas (15) die Erkenntnisse der vergangenen Tage zusammen, als er das „Ausfugen“ mit dem Mörtel kurz unterbricht. Er ist der jüngste in der fünfköpfigen Lehrlingsgruppe, die zwei Tage bei der Burgruine in Thaur alte Mauern sanieren darf. Sie befinden sich alle beim Bauunternehmen Fröschl in Ausbildung, welches diese spezielle Weiterbildung in die Wege geleitet hat - kooperiert wird dabei mit der Innsbrucker Universität und der BAUAkademie Tirol.