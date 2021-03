Weiterer Vorwurf gegen Zahnarzt

Bekanntlich ist der deutsche Zahnarzt am 2. März positiv auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden – samt mündlich erteilter Quarantäne-Anordnung seitens der Behörde. Dennoch hat er danach noch einen Patienten behandelt, während fünf weitere Personen in der Ordination in Bad Hofgastein waren. Und am nächsten Tag erschien er wieder in der Praxis. Deshalb wird ihm die Gefährdung anderer Personen nach §178 StGB vorgeworfen.