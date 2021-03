Überlastete Behörden bekommen nur wenige Helfer

Der Covid-Einsatzstab des Landes hat den Hilferuf erhört und will nun Contact-Tracer aus den Gemeinden zur Unterstützung mobilisieren. Die helfen schon jetzt. Weil die IT-Schnittstelle zu den Behörden aber nach wie vor fehlt, sollen die Gemeindebediensteten nun direkt in die Bezirkshauptmannschaften entsandt werden. Von bis zu 150 Helfern sprach Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mittwoch im Landtag, die so die überforderten Behörden ab April freispielen sollen.