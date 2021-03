Auf ins Sportjahr! Sechs Stationen zum Aufwärmen

In Kleingruppen haben die Kinder, mit entsprechendem Abstand und unter professioneller Anleitung, die Möglichkeit sich am Trampolinspringen und Minitramp sowie an Airtrackbahnen, Laserpistolen, Fußball und Ropeskipping zu versuchen. Ermöglicht wird das Ganze vom Grazer Verein KiTuSa, Kinder Turnen Sabine. Die Obfrau Sabine Thier sieht es als Pflicht des Vereins ein Angebot für die Kinder zu schaffen: „Schon viel zu lange durften die Mädchen und Buben keiner sportlichen Betätigung mehr nachgehen. Daher bieten wir zu Beginn des Sportjahres und unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen ein Programm für Kinder, wo sich diese wieder bewegen können und ein breites sportliches Angebot bekommen.“