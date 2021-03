Sind die Spielplatz-Verbote zulässig?

Ortschef Helmut Klose (ÖVP) ließ nach einem Vandalenakt beim Hartplatz nahe der Volksschule bei den Sportanlagen und Spielplätzen Puchs Hinweisschilder anbringen. „Die Benutzung ist ausschließlich Pucher BürgerInnen (Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Puch bei Hallein) gestattet.“ Das Verbot will Klose mittels Wachdienst kontrollieren, kündigte er gegenüber der „Krone“ an.