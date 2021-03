Laborratten werden so oft wie möglich vermieden

Noch immer müssen Tiere in diversen Forschungsbereichen eingesetzt werden – doch an der Innsbrucker Universität achtet das Tierschutzgremium darauf, dass dabei alles mit rechten Dingen zugeht. „Unsere oberste Aufgabe ist es, auf das Tierwohl zu achten. Versuchsanträge landen bei uns, bevor sie an das Wissenschaftsministerium zur Genehmigung gehen“, erklärt Vorsitzender und Alternsforscher Pidder Jansen-Dürr. Das Gremium macht eventuell auch Verbesserungsvorschläge.