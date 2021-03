154.000 Corona-Impfungen in Tirol durchgeführt

In Tirol sind bis dato rund 154.000 Corona-Impfungen durchgeführt worden - konkret 126.230 Erst- sowie 27.770 Zweitimpfungen, berichtete das Land am Mittwoch. Erfreulich die Entwicklung bei der Generation „80 plus“: In allen 279 Tiroler Gemeinden haben alle impfwilligen über 80-Jährigen zumindest die erste Teilschutzimpfung erhalten.