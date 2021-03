Polit-Versagen treibt Firmen bald in den Ruin

Ähnlich sieht man die Lage in den überlasteten Bezirkshauptmannschaften. Mehr als 22.500 Ansuchen müssen geprüft werden. „Es ist davon auszugehen, dass wir 90 Prozent der Anträge in den kommenden zwei, drei Monaten abgearbeitet haben werden“, so etwa der Tennengauer Bezirkshauptmann Helmut Fürst. 40 seiner Mitarbeiter müssen mehr als 3200 Anträge abarbeiten, neben ihren Zusatzaufgaben in Pandemie-Zeiten und ihren eigentlichen Aufgaben.