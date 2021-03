Hoffnung auf Sommersaison ersetzt den Osterurlaub

Osterurlaube so wie früher wird es heuer wohl nicht geben. Wer es doch versucht, sieht sich mit einem bürokratischen Spießroutenlauf konfrontiert. Doch zumindest die Hoffnung auf künftige Urlaube lebt - auch bei den Touristikern in Italien: An der Adriaküste etwa wird hoffnungsvoll auf den 1. Mai geblickt, denn an diesem Tag soll in Lignano die Sommersaison starten.