Am besten schmecken uns steirische Ostereier!

Bei 23, das sind mehr als 74 Prozent, müsse man, so die Tester, davon ausgehen, dass dem Kunden Ei-Beigaben aus bei uns längst verbotener ausländischer Käfighaltung untergejubelt werden. 195 Millionen, so die gigantische Zahl, an Billigeiern gelangen pro Jahr so in österreichische Mägen. Und das, obwohl es am Beispiel der Biskotten nur einen Cent mehr kosten würde, wäre darin steirisches Ei. „Wir fordern endlich eine ganz klare Kennzeichnung, es gibt hier noch erhebliche Lücken“, so Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein.