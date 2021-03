Flughafen Graz: Hoffnung aufs Abheben

„Natürlich kann ein Flugplan in der derzeitigen Covid-19 Situation noch Anpassungen erfahren“, stellt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer am Thalerhof, klar. „Aber die Impfung, die umfassenden Teststrategien und die Bestrebungen der EU mit dem grünen Pass ein einheitliches System von Reiseerleichterungen zu schaffen, stimmen uns optimistisch. Mich freut es sehr, dass wir nicht nur ein abwechslungsreiches Programm, sondern auch gleich vier neue touristische Destinationen bieten können.“ In diesem Sommer geht es von Graz aus nämlich auch nach Calvi auf Korsika sowie auf die drei griechischen Inseln Karpathos, Naxos und Zakynthos - dazu gibt‘s weitere Ferienflüge nach Antalya, Hurghada, Kos oder Mallorca.