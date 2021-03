Kinder entfachten Saras Feuer neu

In der Theorie ist Sara Marita Kramer die Nummer drei. In der Praxis demonstrierte die 19-Jährige am letzten Wochenende mit ihrem Doppelsieg in Nischni Tagil, dass sie die derzeit beste Skispringerin der Welt ist. Wenn man sich ausmalt, wo sie ohne ihre Disqualifikation in Hinzenbach und den falsch-positiven Coronatest in Rasnov positioniert wäre ... Ein Kommentar von Christoph Nister.