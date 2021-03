Rad: Steirischer Triumph beim Saisonauftakt

Vor einer Woche sah die Welt ja noch ganz anders aus, war der 23-Jährige bei der Istrien-Trophy in Kroatien in einen Massensturz verwickelt. „Zum Glück habe ich nur leichte Schürfwunden erlitten.“ Nach dem Sieg waren die Schmerzen aber ohnehin vergessen: Vermeulen jubelte über den größten Erfolg seiner Rad-Laufbahn. „Für mich schließt sich ein Kreis. Ich habe ja erst vor vier Jahren vom Langlauf zum Radsport umgesattelt. Und ausgerechnet in Leonding war mein erstes Eliterennen“, so der Steirer, der sogar Verbalangriffe der Konkurrenz abwehrte.