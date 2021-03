„Wir sind meistens halb illegal unterwegs“

Materialtests in Spanien

Zuletzt war Trummer für Rad-Tests bei seinem Team in Spanien. Das Headquarter ist in Sierra Nevada auf 1300 Metern, es geht aber auch bis auf 3500 Höhenmeter hinauf. „Da kann man dann ganz schön fahren und testen.“ Die Planungen für die Saison gestalten sich aber schwierig: „Wir wissen gar nichts, alles ist ungewiss. Es gibt Gerüchte, dass alles wieder verschoben oder abgesagt wird. Aber darauf verlasse ich mich nicht. Ich plane, als ob alles stattfinden würde.“ Größtes Thema ist die WM in Val di Sole: „Mir liegt die Strecke ziemlich gut. Dort bringt man es entweder runter oder nicht.“