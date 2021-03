Grazer Entwicklung: Digitaler Helfer in der Pflege

„ASCA 1“ ist fertig entwickelt und befindet sich derzeit in der Abschlussphase der Zertifizierung, der Marktstart wird im heurigen Sommer in ausgewählten Pflegeeinrichtungen erfolgen - der Einsatz in der privaten Pflege ist für Anfang 2022 geplant. DigniSens wurde von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG in der Aktion „Start!Klar“ gefördert.