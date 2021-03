„Wunderlich“: Warten auf Präsenz-Kulturbetrieb

„Für 2021 ganz normales Programm geplant“

Der neuerliche Kultur-Lockdown beendete diese schwierige Situation schließlich, ohne dass die Kulturverein-Entscheidungsträger selbst eine Entscheidung gegen weitere Veranstaltungen treffen mussten. Zum Gesamterlebnis-Kultur-Regelbetrieb will Widauer jedenfalls so bald wie möglich wieder zurückkehren. „Für 2021 haben wir ein ganz normales Programm geplant“, sagt er. Dieses sei, wie in den letzten Jahren auch schon, wieder „handverlesen“. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir die Künstler, die bei uns auftreten, vorher live sehen“, streicht er heraus. Man denke darüber hinaus auch weiterhin „international“ und „vielseitig“.