Null positive Tests im steirischen Corona-Hotspot

Zwei Infektionen in Oberhaag, null in Radmer

Um der Infektionen Herr zu werden, wurden am Samstag sowohl in Radmer als auch in Oberhaag Bevölkerungstests durchgeführt. Und die führten zu teils überraschenden Ergebnissen: In Radmer kamen 181 Personen, kein einziger Test war positiv. In Oberhaag wurden 598 Tests durchgeführt, davon waren nur zwei positiv. „Gott sei Dank“, resümiert der Bürgermeister.