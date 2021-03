Die steirischen Kinder sind endlich wieder am Ball

Das gleiche Bild ein paar Kilometer weiter am Fußballplatz in Thal. „Die Trainingsbeteiligung in der ersten Woche liegt bei 100 Prozent - das hat’s noch nie gegeben“, lächelt Jugendleiterin Stefanie Hansmann. In der Heimat von Arnold Schwarzenegger führen die Kinder mit ihren Eltern ein Gesundheitstagebuch. „Wir kontrollieren das vor jedem Training - so ersparen wir uns den Gesundheitscheck“, erklärt Hansmann.