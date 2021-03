Dialektwörterbuch „Ötztalerisch“ ist jetzt online

Vom Alpbachtal bis hin zum Zillertal weist der Dialekt historisch gewachsene Eigen- und Besonderheiten auf, die eine nicht unwesentliche Rolle in der Bewusstseinsbildung der jeweiligen Bevölkerung spielen. Der Gebrauch des Dialekts ist aktuell generationenübergreifend „en vogue“ wie seit langem nicht mehr, da in digitalen Kurznachrichten oder auf den sozialen Medien vermehrt in Mundart getextet wird.