Zwei nächtliche Einbrüche in Firmenobjekte

Zwischen Mittwoch, 23.15 Uhr, und Donnerstag, 1 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam die Zäune der beiden Objekte. Anschließend brachen sie die Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Fündig wurden sie lediglich in einem Objekt. Dort entwendeten sie eine Handkassa mit Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. An beiden Objekten entstand hoher Sachschaden.