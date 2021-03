Arzt-Termine nicht absagen

„Im Moment häufen sich die Krankheitsbefunde“, erklärt Selina Buchner, die ihre chirurgische Praxis in der Stadt Salzburg hat und dort unter anderem Magen- und Darmspiegelungen durchführt. „Man merkt, dass die Patienten teilweise Angst haben, sich in den Praxen mit Covid anzustecken“, sagt sie. Das sei aber durch Sicherheitskonzepte und Terminvergabe quasi unmöglich. „Es ist wichtig, dass die Menschen ihre Vorsorgeuntersuchungen trotz Covid wahrnehmen und mit Beschwerden sofort zum Arzt gehen. So sind die Heilungschancen bei einem bösartigen Befund viel höher“, sagt Buchner.