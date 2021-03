Keine exklusiven TV-Rechte für einen Sender

Weder jetzt noch in Zukunft wird es Exklusivrechte für einen einzelnen Fernsehsender geben. Im Gegenteil: Man sei sogar bestrebt, möglichst viele Partner mit an Bord zu haben. Gerade im Hinblick auf ein (hoffentlich baldiges) Ende der Corona-Pandemie sei eine breite Streuung der Kulturberichterstattung wichtig – in so vielen Printmedien und auf so vielen TV-Kanälen wie möglich. „Sonst besteht die große Gefahr, dass Teile der Kultur, wie wir sie kennen und lieben, bald nicht mehr existieren“, heißt es von den Festspielen.