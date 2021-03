Lieblingsbücher und Zaungedichte

Quer durch alle Bundesländer wird heute, Donnerstag, zum vierten Mal der Österreichische Vorlesetag gefeiert – mit Streams, speziellen Radioprogrammen, aber auch kreativen Ideen abseits der digitalen Welt. So wie mit der Aktion „Gedichte am Zaun“ der Salzburgerin Dagmar Unterrainer. Die seit 40 Jahren im Stadtteil Itzling wohnende Schreiberin, die sich nicht Autorin nennen möchte („ich habe noch nie etwas in einem Verlag veröffentlicht“), hat im Vorfeld des Vorlesetags den Zaun des Itzlinger Stadtparks für sich entdeckt. Dort hat sie selbst verfasste Gedichte und Kurzgeschichten aufgehängt, an denen sich Passanten erfreuen sollen.