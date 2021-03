99ers bestätigen: Gustafsson bleibt Graz-Trainer

„Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag verlängern konnte. Ich denke, hier in Graz gibt es mit der Infrastruktur, die wir jetzt haben, großartige Möglichkeiten, um langfristig etwas aufzubauen. Ich hatte wirklich gute Gespräche mit Präsident Jochen Pildner-Steinburg und Manager Bernd Vollmann darüber, welchen Weg wir in Zukunft gehen sollten, um Graz zu einem Top-6-Team aufzubauen. Wie wollen junge Spieler entwickeln, neue Spieler holen und vor allem eine gute Gruppe aus österreichischen Spielern bilden. Ich freue mich bereits auf die neue Saison und bin wirklich glücklich, in Graz bleiben zu können und mit den Spielern, dem Management und allen Leuten rund herum zusammenzuarbeiten. Ich hoffe natürlich, dass wir nächste Saison wieder vor unseren Fans spielen können. Jetzt wollen wir ein gutes Team für 2021/2022 aufbauen“, so Headcoach Jens Gustafsson.