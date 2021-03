„Brandy“ rettete stolze Salzburger Podestserie

Schon vorm ersten Rennen beim Weltcup-Finale in Lenzerheide ist klar: Eine schier unglaubliche Salzburger Serie fand auch in diesem Winter ihre Fortsetzung. Seit 1969 gab es immer zumindest einen Salzburger Podestplatz zu bejubeln. Dieser Lauf schien heuer gefährdet, ehe Stefan Brennsteiner in Bansko Ende Februar „zuschlug“ und in Kranjska Gora nachlegte.