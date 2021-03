191 Gemeinden und mehr als 100.000 Wildblumen

Zum Schutz und Ausbau der biologischen Vielfalt - auch Biodiversität genannt - geht ein steirisches Erfolgsprojekt in die nächste Runde: Bei der Aktion Wildblumen 2021 werden in den kommenden Wochen über 100.000 Wildblumen in 191 steirischen Gemeinden gepflanzt. Gemeinsam mit den beiden Bürgermeistern Jochen Bocksruker (Bärnbach) und Fritz Strahlhofer (Pusterwald) sowie der Projektkoordinatorin Christine Podlipnig hat Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner am heutigen Mittwoch den Start der Aktion verkündet.