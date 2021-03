Mehr Beschwerden: Selbstfaller mit Selbsttests!

Landesweit dasselbe Bild: „Nicht verfügbar“, heißt es auf Aushängen in den Apotheken. „Nicht duldbar“, entgegnet dem jetzt die heimische Arbeiterkammer. Dutzende Beschwerden seien bei den Arbeitnehmervertretern in den vergangenen Wochen eingegangen. Dabei ist die fehlende Ware in den Apotheken für die Landsleute gleich doppelt ärgerlich.