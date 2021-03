Hirschkuh und Kalb starben auf der Flucht

Bereits am vergangenen Samstag wurden eine Hirschkuh und ihr Kalb von den vielen natursuchenden Wanderern, Mountainbikern, Reitern und Hundbesitzern so stark beunruhigt und verschreckt, bis sie in Panik den Wald verließen und in die Weingärten flüchteten. Auf ihrer Flucht rannten die Tiere immer wieder gegen die Spanndrähte und Unterstützungspfeiler, bis sie erschöpft und schwer verletzt zusammenbrachen.