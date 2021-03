Onkel attackiert: Einweisung in Anstalt droht

Der Neffe, ein Salzburger (32), klopfte an der Wohnungstür. Der Onkel (68) öffnete. Plötzlich ein Messer-Stich und überall Blut. Das ist in einem Wohnhaus in Elsbethen am 4. Dezember passiert. Jetzt, mehr als drei Monate später, will die Staatsanwaltschaft den jungen Mann einweisen lassen: Er gilt als gefährlich.