Baum erschlug Mann (52) im Garten

Bei Arbeiten mit einem selbstfahrenden Deckenkran passierte vergangene Woche auch in Waidhofen an der Ybbs eine Tragödie. Ein 83-Jähriger dürfte sich bei Ladearbeiten aus der Krankabine gelehnt und diese dabei auch unabsichtlich in Bewegung gesetzt haben. Ein Hydraulikschlauch wickelte sich um den Halsbereich des Mannes und strangulierte ihn am Heuboden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich lediglich die gehbehinderte Frau des 83-Jährigen am landwirtschaftlichen Anwesen. Sie rief zwar noch einen Verwandten an, um nach ihrem Mann zu sehen, aber zu diesem Zeitpunkt kam bereits jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den tragischen Tod des rüstigen Rentners feststellen.