Das Siegerdenken lässt Sturm-Trainer jubeln

Der im Grunddurchgang kaum was zu meckern hatte. Die holprigen Phasen zu Beginn des Jahres hat seine Truppe gut überstanden. „Im Jänner und Februar, als wir Schwierigkeiten gehabt haben, war’s für mich auch wichtig zu sehen, wie reagiert die Mannschaft jetzt. Und da hat sie gefightet und Charakter gezeigt.“



Intern nachbesetzt

So rund die Meisterschaft bislang lief, so bitter ist die nächste schwere Verletzung im Sturm-Lager: Sandro Ingolitsch fällt mit Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss bis zu neun Monaten aus. Ilzer: „Das schmerzt! Ich hab mit Sandro telefoniert, er ist sehr gefasst, hat einen stabilen Charakter.“ Heute wird der Pechvogel operiert, die Mannschaft schickte ihm zur Aufmunterung ein Video. Der Verteidiger wird intern nachbesetzt. Ilzer: „Wir haben gute Jungs, Sandro Schendl, Pauli Komposch oder auch Lukas Jäger können die Position spielen.“