Spendlhofer war bei Fan-Rückkehr mittendrin

In Israel sind seit letzter Woche Fans in den Fußball-Stadien wieder erlaubt. Das freut auch Lukas Spendlhofer, der mit Bnei Sachnin vor 1500 Zuschauern spielen konnte. Der ehemalige Sturm-Legionär genießt in seiner neuen Heimat fast schon coronafreie Normalität und kann sogar Sturm-Spiele im Nahen Osten verfolgen.