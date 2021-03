Mehr Corona-Tests, um Lockdown zu vermeiden

Die Simulationen wurden von Florian Lugstein erstellt. Die Informatiker konzentrierten sich auf die Übertragung der britischen Virus-Variante in Schulen, Familien und an Arbeitsplätzen. Um die unterschiedlichen Verbreitungsmuster zu erfassen, wurde eine Reihe von Parametern variiert, wie zum Beispiel das Ausmaß von Distance Learning, der Anteil von Homeoffice oder die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Person zuhause eine andere zuhause ansteckt. „Wenn man optimistische Szenarien zugrunde legt, dann könnten die Maßnahmen durchaus wirken, vorausgesetzt die Menschen halten sich mit eiserner Disziplin an die jetzigen Regeln. Mit wenig aufwendigen Nachschärfungen wie häufigem Testen in allen Betrieben könnte man im Moment noch die Situation in den Griff bekommen. Doch wenn die Zahlen in die Höhe schnellen und die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, wird man einen neuerlichen harten Lockdown wahrscheinlich nicht mehr vermeiden können,“ so Robert Elsässer.