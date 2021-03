Vermisster Absamer gibt weiter viele Rätsel auf

Passanten haben am Freitagnachmittag auf Höhe des Autobahnrastplatzes in Münster eine Leiche im Inn entdeckt. Einsatzkräfte der Wasserrettung Reith/Kramsach haben den Leichnam geborgen. Vorbehaltlich einer Obduktion dürfte es sich dabei um jene 57-jährige Frau aus Vomp handeln, die am Dienstag mit einem Taxi nach Schwaz gefahren war und seitdem als vermisst galt. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei jedenfalls nicht.