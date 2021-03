Trotz Corona-Pandemie: Industrielle optimistisch

Für das Corona-Jahr 2020 rechnet die Tiroler Wirtschaftskammer mit einem Umsatzrückgang von sechs Prozent. Elf Prozent seien es vermutlich österreichweit. Das liege WKT-Chef Walser zufolge unter anderem an Tirols starker Pharmaindustrie. „In Zukunft wird in Kundl auch Impfstoff produziert werden. Das unterstützen wir zur Gänze“, erklärt Walser. Denn: Wenn wichtige Wirtschaftssäulen wegbrechen - wie in der Corona-Krise etwa der Tourismus -, sei es besonders wichtig, breit aufgestellt zu sein. Investitionsreize zu schaffen und neue Betriebe hierzulande anzusiedeln, sei ein Ziel.