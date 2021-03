Inzidenzwert liegt in 85 Gemeinden in NÖ über 400!

„Jeder Einzelne kann mithelfen“

Für etwaige Maßnahmen sei auch entscheidend, ob man eine diffuse Verbreitung in der Bevölkerung habe oder ob Cluster gut eingrenzbar seien. „Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden werden selbstverständlich durch die Bezirksverwaltungsbehörden über die Entwicklung laufend informiert und ersucht, die BürgerInnen zu sensibilisieren. Da der Erlass des Bundes bei einer Inzidenz von 400 in den Bezirken umzusetzen ist, müssen wir alles daran setzen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder Einzelne mithelfen kann, die Ansteckungen zu vermeiden“, so Königsberger-Ludwig weiter.