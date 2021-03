Beratungsrekord für Arbeiterkammer wegen Corona

Am 13. März 2020 hat die Bundesregierung den ersten Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie verkündet. In der Arbeiterkammer Salzburg ging daraufhin eine Flut an Anfragen von besorgten Arbeitnehmern ein. Im ersten Corona-Jahr wurde mit 210.000 Beratungen ein neuer Rekord verzeichnet. „Das ist eine Steigerung von 23 Prozent“, sagte AK-Direktorin Cornelia Schmidjell am Freitag bei einer Pressekonferenz.