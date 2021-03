GAK-Sportchef: „Ich möchte dem da oben danken“

Wem danke ich? Zunächst einmal all jenen, die so schnell und professionell reagiert haben an jenem Dienstag, wo ich plötzlich äußerlich weg war. Ohne diese schnelle Reaktion, so hat es mir eine Ärztin im LKH-West mehrmals gesagt, wäre es anders ausgegangen. Also DANKE dem Trainerteam, Physiotherapeuten, Masseur und Zeugwart. Ich danke dem hervorragenden Team (Ärzte, diplomierte PflegerInnen und PflegerInnen) im LKH West. Ich verbeuge mich vor eurem Einsatz, der mir geschenkt worden ist und den Ihr Tag für Tag für so viele andere PatientInnen selbstverständlich tut. Ich möchte allen, unabhängig an welcher Stelle Ihr arbeitet, danken.