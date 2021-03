Keine halben Sachen

Langweilig wird Hopfgartner, der einen Bachelor in Erneuerbare Energien hat, den Master in Finanzen abschloss, auch in Zukunft nicht. Er nahm seinen Traumjob an – in Berlin. „Ich werde dort Finanzanalyst“, freut er sich riesig auf diese neue Herausforderung. Eine Doppelfunktion bis Saisonende hatte er zwar angedacht. „So macht es aber mehr Sinn. Das wären sonst nur halbe Sachen gewesen.“