„Wir spielen zur rechten Zeit unser bestes Hockey“

Gefühlt ist es viel länger, in Wahrheit aber „nur“ 367 Tage her. Da wurde das Play-off 2020 am vierten Viertelfinalspieltag gestoppt, die Eishockeyliga-Saison beendet. Ein irres Corona-Jahr später startet heute erneut die fünfte Jahreszeit – das höchste für jeden Crack. „Du musst nur im Training in die Gesichter der Spieler schauen und weißt, was los ist“, beschreibt Trainer Matt McIlvane die Stimmung in der Eisbullen-Truppe. „Wir spielen die gesamte Saison für das große Ziel. Das zu erreichen, gibt es in einem Sportlerleben nicht so oft“, ist Kapitän Tom Raffl längst im Tunnel, will nicht mehr rechts noch links schauen. Sprich: Groß über die anderen Viertelfinalduelle sprechen. Nur soviel: „Ruft Bozen weiter seine Leistung ab, schaltet es Bratislava aus.“