Förderstunden: Großes Interesse an Pflichtschulen

Für die so genannte Sommerschule am Ende der Sommerferien - deren Zielgruppe vor allem Kinder mit Problemen in Deutsch bzw. in Mathe an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen sind - ist die Teilnahme hingegen freiwillig. „Eltern können den Bedarf anmelden. Bei Kindern, die einen erhöhten Förderbedarf aufweisen, werden die Schulen aber auch aktiv auf die Eltern zugehen“, heißt es aus der Bildungsdirektion. Das „erste Anmeldefenster“ laufe noch bis zum 26. März. Für Kinder, bei denen sich im Laufe des Schuljahres noch ein Bedarf entwickelt, werde es weitere Anmeldemöglichkeiten geben.