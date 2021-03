Steht „Dino“ Allerheiligen nun vor dem Aussterben?

Die Alarmglocken läuten! Just im 15. Jahr in der Regionalliga droht Allerheiligen die Auflösung. Warum? Weil kein Obmann in Sicht ist! Man ist eifrig auf der Suche nach einem neuen Chef – bis Mitte März hat man eine Frist der Behörde. Dabei schießt aber auch Corona quer: Eine Wahlversammlung darf es ja gar nicht geben. Somit erschwert die Pandemie den Prozess extrem